Видео: Самолет едва не разбился в Индонезии после приземления в сильный шторм

Самолет авиакомпании Lion Air едва не разбился после посадки в одном из аэропортов Индонезии. Воздушное судно соскользнуло со взлетно-посадочной полосы. По предварительной информации, причиной послужил сильный шторм.

Очевидцы сообщают, что во время посадки в городе Понтианак на западе острова Калимантан шел сильный ливень. По данным представителей экстренных служб, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что тело погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Сала доставили в Аргентину.