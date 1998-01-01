Военным официально запретили пользоваться смартфонами на службе

Госдума приняла закон, запрещающий военнослужащим публиковать в сети аудио-, фото-, видеоматериалы, а также данные геолокации с помощью смартфонов. Новые требования относятся только к ситуациям, связанным с несением боевого дежурства или нахождением на территории воинской части, а также при ведении боевых действий.

В документе говорится, что в быту военным можно будет пользоваться смартфонами. Кроме того, обычные кнопочные телефоны без камеры не попадут под запрет.

По информации ТАСС, ограничения коснутся также граждан, призванных на военные сборы. Запрещается публиковать данные о своих сослуживцах, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей.

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