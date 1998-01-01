Минздрав готовит закон о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова сообщила Интерфаксу, что в ведомстве готово предложение по увеличению возраста продажи спиртных напитков. Речь идет об изменениях в Федеральном законе о продаже алкоголя.

Напитки, содержащие более 16,5% этилового спирта, запрещено будет продавать людям моложе 21 года. По плану закон вступит в силу не ранее января 2020-го. До внесения законопроекта в Госдуму ведомству остается провести переговоры с Федеральными органами исполнительной власти.

По данным ВЦИОМ, идею повышения возраста для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года одобряют 78% россиян.

Ранее Пятый канал рассказывал, что расстояние между точками по продаже алкоголя и учебными заведениями хотят радикально сократить. Сегодня от школы до ларька может быть минимум 100 метров, однако, в случае одобрения поправок Минпромторга, магазины «переедут» на расстояние от 10 до 50 метров.