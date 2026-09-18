«Гадят исподтишка»: Памфилова о провокаторах на выборах в Госдуму

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 49 0

Председатель ЦИК РФ рассказала об угрозах, которые поступают в ходе голосования.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Памфилова назвала провокаторов на выборах в Госдуму трусами

Люди, которые устраивают различного рода провокации на выборах, — трусы. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе брифинга.

Она отметила, что вовремя голосования поступают сообщения, угражающие безопасности всего процесса процесса. Речь в том числе про минирование избирательных участков.

«Это из серии тех, знаете, таких вояк, которые <…> боятся, трусы. Это „герои в памперсах“. А исподтишка гадят. Это их тактика», — сказала Элла Памфилова.

Выборы в Госдуму пройдут три дня — с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит выбрать 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам.

В бюллетене — десять политических партий, в кампаниях участвуют тысячи кандидатов, среди которых не только опытные политики, но и представители профессий, важных для общества: врачи, учителя, волонтеры, ветераны.

Также в ходе брифинга Элла Памфилова рассказала о том, что членам избирательных комиссий, их родственникам и детям поступают угрозы. Она отметила, что правоохранители непременно установят личности тех, кто распространяет подобные сообщения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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