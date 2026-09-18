Явка на выборы в Госдуму по России составила 4,83% на 10:09 мск

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Об этом сообщили в ЦИК РФ.

Какая явка на выборы в Госдуму

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Явка на выборах в Государственную думу девятого созыва по России составляет 4,83% на 10:09 утра по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Отмечается, что в эту цифру не включили результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 4,83% — только те, кто пришел на обычные избирательные участки. При этом, как уточнили в ЦИК, активность ДЭГ в разы выше.

Выборы в Госдуму продлятся с 18 по 20 сентября. Россиянам доступны несколько форматов участия. Они могут проголосовать традиционным способом — с помощью бумажного бюллетеня на участке по месту регистрации. Альтернативный вариант — ДЭГ. В рамках единого дня голосования по всей стране пройдет свыше 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня. В результате выборов предстоит заместить в общей сложности 20,7 тысячи депутатских мандатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в каждом районе Москвы в 8:00 заработали избирательные участки. Жители столицы могут отдать свой голос до 20:00 20 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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