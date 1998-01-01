Видео: Убитый ножницами мужчина попал в объектив камеры наблюдения в Москве

Жертвой расправы на западе Москвы стал 59-летний приезжий из Ивановской области. По версии правоохранителей, преступление могла совершить одна из жриц любви. Кроме того, камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина заходит в подъезд вместе со своей спутницей.

В минувшую ночь пара уединились в съемной квартире на улице Академика Павлова. В какой-то момент романтическое свидание переросло в кровавую бойню. По неизвестной причине, предполагаемая злоумышленница схватила ножницы и набросилась на мужчину. На лице, груди и спине погибшего позже насчитали около 20 ранений.

Далее женщина предположительно попыталась «замести следы» и даже унесла стакан, из которого пила алкоголь. При этом на месте убийства осталась ее обувь.

В последней переписке, которую обнаружили следователи, убитый договаривался о встрече с незнакомкой. Теперь ее личность устанавливает полиция.

Ранее Пятый канал сообщал, что московского режиссера Илью Тихоновича убили на глазах пятерых детей.