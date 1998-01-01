Московского режиссера Илью Тихоновича убили на глазах пятерых детей

Режиссер короткометражных фильмов Илья Тихонович был найден убитыми в своей квартире на севере Москвы, передает ТАСС. По данным Следственного комитета, тело мужчины с множественными колото-резанными было обнаружено в доме на улице Черняховского, в районе «Аэропорт». Ряд СМИ утверждает, что режиссер был убит на глазах пятерых детей, которые находились в квартире.

По подозрению в убийстве задержан мужчина 1980 года рождения. Предположительно, он вместе с Тихоновичем распивал спиртное, но затем произошел конфликт, закончившийся убийством. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»), следствие ходатайствует об аресте задержанного.

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