Московского режиссера Илью Тихоновича убили на глазах пятерых детей

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Мужчина был обнаружен на севере Москвы в собственной квартире с множественными колото-резанными ранами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Режиссер короткометражных фильмов Илья Тихонович был найден убитыми в своей квартире на севере Москвы, передает ТАСС. По данным Следственного комитета, тело мужчины с множественными колото-резанными было обнаружено в доме на улице Черняховского, в районе «Аэропорт». Ряд СМИ утверждает, что режиссер был убит на глазах пятерых детей, которые находились в квартире.

По подозрению в убийстве задержан мужчина 1980 года рождения. Предположительно, он вместе с Тихоновичем распивал спиртное, но затем произошел конфликт, закончившийся убийством. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»), следствие ходатайствует об аресте задержанного.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге женщина напала с ножом на девушку, удалившую ее из чата WhatsApp.

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