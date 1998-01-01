Видео: В доме боевика в Дагестане обнаружена лаборатория для изготовления СВУ

В ходе контртеррористической операции в Дагестане силовики ликвидировали боевика, который планировал теракт в городе Дербенте.

Вооруженный бандит забаррикадировался в доме и отрыл огонь по сотрудникам ФСБ и был ликвидирован. В ходе обыска в жилище была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывных устройств, более 30 килограммов взрывчатых веществ, оружие, боеприпасы и пояс смертника.

Личность боевика установлена. Им оказался недавно освободившийся из колонии мужчина, который планировал террористический акт в Республике Дагестан.

Ранее Пятый канал рассказывал о введении режима КТО в Дагестане.