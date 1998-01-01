Николай Басков снова один. Певец принес удачу в личной жизни многим звездным девушкам, с которыми встречался. Поклонники гадают: это случайность или на Николая навели порчу?

— С кем-то расстаюсь — удачно выходят замуж. С кем-то расстаюсь — внезапно беременеют, — рассказывает артист программе Пятого канала «Светская хроника».

Действительно, Басков принес удачу в личной жизни многим звездным девушкам, с которыми встречался. Но на самого Николая будто наложили венец безбрачия. Мисс вселенная и телеведущая Оксана Федорова была помолвлена с Николаем, и дело шло к свадьбе.

Каждый раз истории повторяются один в один: красивые ухаживания, подарки, громкие признания в любви, съемки совместных клипов и даже помолвки! Но до свадьбы дело так и не доходит.

После неожиданно для всех расторгнутой помолвки с Николаем Басковым Оксана Федорова счастливо вышла замуж. Ее избранником стал Андрей Бородин, от которого модель родила двоих детей и заявила, что обрела свое женское счастье.

Потом невестой золотого голоса России стала модель и певица Софи Кальчева. С ней Басков тоже снял совместный клип. Но и Кальчева не задержалась надолго рядом с натуральным блондином. Зато после романа с ним девушка встретила свою любовь, о чем сообщили многие таблоиды. Например, на прошлой неделе она отдыхала со своим бойфрендом на Мальдивах.

Софи Кальчева. Instagram @sofikalcheva

А коли речь зашла об этом райском уголке, нельзя не вспомнить еще об одной пассии Николая Баскова — Анастасии Волочковой. С ней певец весело проводил время на южных островах.

Как Волочкова познакомилась с новым бойфрендом?

Волочкова после расставания с Басковым тоже счастлива со звукорежиссером Михаилом Борисовским, о чем всем рассказала на своем дне рождения. Туда, кстати, пришел и Николай. Но говорил о личной жизни бывшей неохотно.

— Тяжело войти дважды в одну и ту же реку, поймите. Я запутался в Настиных возлюбленных, — шутит артист.

Что же делать самому Николаю Баскову? Как наконец устроить не чужую, а свою жизнь? На самом деле, признается народный артист — он устал. Мечтает на несколько месяцев скрыться ото всех.

— Улететь в Японию, улететь в Австралию. Посмотреть то, что я не видел.

Неужели, это действительно злой рок? Получается, что все бывшие невесты Николая счастливы с другими мужчинами. А певец по-прежнему один. Злопыхатели даже заговорили о том, что все спутницы Баскова — это лишь пиар.

— Да вы все время пишите одно и то же. Все для прикрытия. То есть мы бесполые какие-то существа, мы не можем сексом заниматься. И всех, кого не покажешь, все прикрытие. Одно прикрытие, второе прикрытие, третье.

И все-таки Басков не отчаивается. Певцу 42 — и для него это знаковый возраст.

— Мне тоже сказал Глоба, что после 42 найду свое счастье. Мою свадьбу будем транслировать в прямом эфире на федеральном канале.

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