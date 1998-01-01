Познер извинился за неудачную шутку про китайцев

Владимир Познер принес извинения архитектору Туяне Басановой, которую оскорбили его слова и жесты в эфире программы «Самые. Самые. Самые». На заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу 84-летний ведущий назвал свои слова о китайских туристах в Финляндии «очень неудачной шуткой».

В одном из выпусков шоу тележурналист удивился большому количеству китайцев в деревне Санта-Клауса и предположил, что он мог «окосеть», находясь слишком долго в их окружении.

— На самом деле я понимаю отлично реакцию госпожи Басановой, я понимаю, что это ее оскорбляет. Я приношу свои извинения. Я сострил, и сострил очень неудачно. Я не имел в виду никого обидеть, — сказал Познер.

Представительница коренного населения Сибири приняла извинения и согласилась с тем, что конфликт исчерпан. Она отметила, что подобные высказывания не должны появляться на федеральном канале.

Ранее Пятый канал сообщал, что Собчак обвинили в расизме после высказывания в соцсети.