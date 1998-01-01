Познер извинился за неудачную шутку про китайцев

, 16:20 22

Известный журналист и телеведущий публично принес извинения за остроту в адрес китайских туристов, сказанную им в одной из программ.

Фото: ТАСС / Владимир Барабанов

Владимир Познер принес извинения архитектору Туяне Басановой, которую оскорбили его слова и жесты в эфире программы «Самые. Самые. Самые». На заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу 84-летний ведущий назвал свои слова о китайских туристах в Финляндии «очень неудачной шуткой».

В одном из выпусков шоу тележурналист удивился большому количеству китайцев в деревне Санта-Клауса и предположил, что он мог «окосеть», находясь слишком долго в их окружении.

На самом деле я понимаю отлично реакцию госпожи Басановой, я понимаю, что это ее оскорбляет. Я приношу свои извинения. Я сострил, и сострил очень неудачно. Я не имел в виду никого обидеть, — сказал Познер.

Представительница коренного населения Сибири приняла извинения и согласилась с тем, что конфликт исчерпан. Она отметила, что подобные высказывания не должны появляться на федеральном канале.

Ранее Пятый канал сообщал, что Собчак обвинили в расизме после высказывания в соцсети.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:40
Беженцы из лагеря «Рукбан» в Сирии получили возможность вернуться домой
16:33
Видео: Мадуро осудил Трампа за заявления в «нацистском стиле»
16:26
Видео: Шойгу проверил учебные заведения Минобороны в Петербурге
16:24
«Мужчина должен бояться потерять» — Беркова запускает тренинги личных отношений
16:20
Познер извинился за неудачную шутку про китайцев
16:17
Видео: Убитый ножницами мужчина попал в объектив камеры наблюдения в Москве
16:06
Разгуливающая по «Пулково-2» одинокая коза рассмешила петербуржцев — фото
15:50
«Все средства хороши!»: Лоза не поддержал критику «курсов жен» от Милонова
15:32
Видео: В доме боевика в Дагестане обнаружена лаборатория для изготовления СВУ
15:18
Кандидатов в депутаты подозревают в поджоге администрации в Амурской области
15:07
Губернатор Иркутской области, убивший спящего медведя, не задекларировал особняк
15:05
Увеличилось число жертв аварии с автобусом под Ростовом
14:59
Нож и скотч изъяли у матери ребенка, найденного в московском парке
14:45
«Канье убьет тебя!» — Ким Кардашьян опубликовала вызывающее утреннее селфи
14:41
В Австрии заявили о конце «украинской монополии» на транзит газа
14:29
Скончался знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд
14:20
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
14:10
Видео: Российские военные помогают сирийцам узнать судьбу их близких
13:55
Видео: В Карелии завершился этап Кубка мира по ралли-рейдам
13:44
Силовики ликвидировали боевика в Дагестане

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

14 фев

«Чувство меры покинуло нас»: Сеть ресторанов «Тануки» о «неуместной рекламе»

Послание президента Федеральному собранию в 2019 году
«Атлетико Мадрид» против «Ювентуса» — где смотреть игру онлайн 20 февраля
«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей одного из самых престижных фестивалей Best Experience Marketing Awards

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

5-tv.ru

Реклама