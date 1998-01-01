Видео: россияне стали чаще менять имена

Россияне стали чаще менять имена, сообщает телеканал RT со ссылкой на Минюст России.

По данным ведомства, в 2018 году жители России обратились с запросом о смене имени 87,5 тысяч раз. В 2017 году данный показатель составил 85,8 тысячи актов, в 2016-м — 82,9 тысячи.

Отмечается, что также «всплеск» желающих сменить имя произошел в 2014 году. Тогда такое решение приняли сразу 91,6 тысячи человек.

Ранее Пятый канал сообщал о самых редких именах в Петербурге, которыми родители назвали своих детей. Среди них — Эктор, Златозар, Лесомир, Пафнутий, Нерон, Этна, Трина, Нева, Эвлия, Лета и Владиана.