Названы самые редкие имена детей в Петербурге

Более 65 тысяч новорожденных было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Чаще всего родители называли мальчиков Александром, Даниилом, Романом, Андреем, Михаилом, Максимом, Артемом, Иваном, Дмитрием и Кириллом. Среди девочек наиболее популярными именами стали Мария, Ксения, Алиса, Анастасия, Полина, София, Анна, Виктория, Елизавета и Екатерина.

Другие мамы и папы не захотели идти на поводу у стереотипов и выбрали уникальные имена для своих детей. Для мальчиков такими именами стали — Эктор, Златозар, Лесомир, Пафнутий, Нерон, Билал, Максимум, Мигель, Нил и Дориан. Для девочек — Рея, Доброслава, Этна, Трина, Нева, Анксунамун, Эвлия, Лета, Владиана и Отилия.

Ранее Пятый канал рассказал, как правильно держать новорожденных в руках.