Специалисты Роскачества выбрали лучшие вина России

Роскачество провело масштабную проверку ассортимента вин отечественного производства. Из более чем 300 торговых марок были отобраны 211. Все они превышают планку ГОСТа и отвечают повышенным стандартам.

Среди участников эксперимента представлена продукция винодельческих регионов юга России. Эксперты организации не планируют ограничиваться испытанием лишь бюджетных напитков. В перспективе тестированию подвергнутся вина всех ценовых категорий.

По результатам проверки в список вошли 56 вин, набравших свыше 78 баллов из 100 по оценке ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая». Из них 36 — сухие, 10 — полусухие, 10 — полусладкие. Данные товары произведены в Крыму, на Кубани, а также в долине Дона. С «Винным гидом России» можно ознакомиться на сайте Роскачества.

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