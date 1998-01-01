Сенатор Кондратьев пояснил идею ограничить работу супермаркетов в выходные

Сенатор, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев пояснил свое предложение ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни, чтобы люди пользовались магазинами шаговой доступности и небольшими оптовыми торговыми точками. О нем рассказало ранее агентство «Москва».

— Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например. Там есть практика: в 20:00 в пятницу крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты, — процитировал сенатора интернет-портал.

В интервью «Парламентской газете» Алексей Кондратьев заявил, что в СовФеде не собираются выдвигать законодательные инициативы, которые закроют на выходные крупные торговые сети.

— Закрывать гипермаркеты на выходные в нашей стране нецелесообразно — люди нас просто не поймут! А вот поддерживать малый бизнес для сбалансированного развития национальной экономики необходимо. И наша задача — искать все возможные для этого правовые инструменты, — пояснил сенатор.

По мнению Кондратьева, маленькие магазинчики, где можно купить авторские работы, свежие продукты или необычные подарки, всегда привлекательны для покупателей. Поэтому стоит активно обсуждать, как поддержать их.

С подобной идеей еще в 2016 году выступал Минпродторг. Сторонников у нее тогда оказалось немного и с тех пор вряд ли увеличилось. Пятый канал подробно рассказывал об этом в репортаже.