Юноша выжил после 41 дня дрейфа в океане — его брат погиб

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 38 0

Парни в прошлом месяце отправились на рыбалку, однако в пути столкнулись с бедой.

Парень выжил после 41 дня дрейфа в Тихом океане

Фото: www.globallookpress.com/Steven J. Kazlowski

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Юноша выжил после 41 дня дрейфа в Тихом океане

Группа рыбаков спасла юношу из Папуа-Новой Гвинеи Луку Рахана, который провел в открытом море 41 день. Об этом сообщает агентство ABC.

В прошлом месяце 18-летний парень вместе со своим двоюродным братом отправился на рыбалку из дома на севере острова Бугенвиль в Тихом океане. В пути они столкнулись с бедой — у них сломался двигатель лодки, а якоря на борту не оказалось. В результате их судно начало дрейфовать.

Лодку Рахана заметили рыбаки из Республики Кирибати примерно в двух тысячах километрах от места, где началось путешествие. По их словам, Лука находился на борту один и был сильно обезвожен. При этом его брат умер за неделю до момента спасения.

Сейчас юноша находится в больнице города Тарава, где находится под присмотром специалистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мексиканские рыбаки почти неделю дрейфовали в Тихом океане на контейнере для льда после крушения их корабля. Операцией по их спасению занимались Военно-морские силы Мексики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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