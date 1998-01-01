Видеокадры сноса одного из знаменитых и мистических долгостроев Петербурга — гостиницы «Северная корона» публикует Пятый канал.

Строительство пятизвездочного отеля началось на Петроградской стороне на набережной реки Карповки в 1988 году, и с тех пор заказчик неоднократно менялся. К середине 1990-х комплекс зданий уже был практически возведен, но на завершение всех работ не хватило финансирования.

Однако любители конспирологии считают, что строительство прекратилось из-за несчастного случая, когда на торжественной презентации «Северной короны» с участием городских чиновников в холле гостиницы от сердечного приступа скончался митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Более того, сторонники мистических теорий каким-то образом даже подсчитали, что в разные годы за время строительства здесь погибли более десяти рабочих. После этого гостиница превратилась в «место паломничества» для соответствующих любителей всего таинственного и потустороннего, а также неформалов и туристов.

Теперь на освободившемся месте планируется возвести элитный жилой комплекс на 260 квартир с частным детским садом.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Петербурге строительство дома-долгостроя, который должны были сдать в 2012 году, продлится еще на год.