Видео: ФСБ задержала мужчину за публичное оправдание теракта в Петербурге

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Против гражданина одной из стран СНГ возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото, видео: www.globallookpress.com, ФСБ России

В Петербурге задержан гражданин одной из стран СНГ, разместивший в интернете аудиоматериалы, оправдывающие теракт 3 апреля 2017 в метрополитене Северной столицы. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщила пресс-служба регионального УФСБ РФ.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма.

В отношении задержанного решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал Пятый канал, 3 апреля 2017 года в Петербурге при взрыве в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в апреле 2017 года погибли 15 человек. Еще 67 получили травмы. Расследование теракта завершилось в августе 2018 года.

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