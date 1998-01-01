Список пострадавших в аварии с машруткой в Ростовской области

, 19:19 Эксклюзивное видео 40

В результате страшной аварии погибли шесть человек, пострадали 14, среди них ребенок в крайне тяжелом состоянии.

Фото, видео: Пятый канал

В результате аварии с междугородним маршрутным такси в Ростовской области, 19 февраля, пострадали 14 человек, шесть — погибли.

Пятый канал публикует список пострадавших, среди них — два ребенка.

  1. Мальчик 5 лет, личность устанавливается;
  2. Ирина Б, 8 лет;
  3. Юлия О., 17 лет;
  4. Инна Ц., 28 лет;
  5. Светлана Б., 36 лет;
  6. Юрий Б., 39 лет;
  7. Андрей М., 33 года;
  8. Алексей К., 21 год;
  9. Владимир Ч., 51 год;
  10. Евгений П., 61 год;
  11. Александра Ч., 22 года;
  12. Яна Ф., 24 года;
  13. Виктор Б., 58 лет;
  14. Элвина Э., 39 лет.

У всех пострадавших диагностированы характерные для ДТП травмы: открытые и закрытие черепноз-мозговые травмы, переломы, ушибы, сотрясения головного мозга, раны. Состояние девяти оценивается как тяжелое, двух — крайне тяжелое.

Ранее Пятый канал рассказывал о смертельной аварии с участием маршрутного такси, в которой погибли шесть человек.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

19:28
Видео сноса самого мистического долгостроя Петербурга — гостиницы «Северная корона»
19:27
Минобороны РФ про «подмену» 9М729: осталось докопаться до телеграфного столба
19:19
Список пострадавших в аварии с машруткой в Ростовской области
19:17
Видео: Врио губернатора Сахалинской области рассказал о планах развития Курил
19:00
Правовой ликбез: Как стать идеальным пассажиром
18:52
Репортаж: Как на Украине отметили пятилетнюю годовщину переворота на Майдане
18:40
Disney по-дагестански: Первый мультфильм о горцах вышел в прокат
18:29
Более десяти человек могут находится под лавиной на курорте в Швейцарии
18:27
Видео: россияне стали чаще менять имена
18:15
Российских журналистов не пустили в Молдавию
18:04
Названа причина смерти Карла Легерфельда
17:52
Видео: Страшная метель накрыла несколько регионов Поволжья
17:40
Лисовец о скончавшемся Лагерфельде: «Карл — гениальный дизайнер и бизнесмен»
17:29
Сенатор Кондратьев пояснил идею ограничить работу супермаркетов в выходные
17:21
Украинские радикалы сорвали показ военной драмы «Т-34» в Сан-Франциско
17:14
Специалисты Роскачества выбрали лучшие вина России
16:58
«Сильная личность!»: Законодатели моды скорбят о скончавшемся Лагерфельде
16:43
«Орел загнездился»: Белгородский священник едва не погиб, летая на параплане
16:40
Беженцы из лагеря «Рукбан» в Сирии получили возможность вернуться домой
16:33
Видео: Мадуро осудил Трампа за заявления в «нацистском стиле»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Увеличилось число жертв аварии с автобусом под Ростовом

Послание президента Федеральному собранию в 2019 году
«Атлетико Мадрид» против «Ювентуса» — где смотреть игру онлайн 20 февраля
«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей одного из самых престижных фестивалей Best Experience Marketing Awards

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

5-tv.ru

Реклама