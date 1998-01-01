Список пострадавших в аварии с машруткой в Ростовской области

В результате аварии с междугородним маршрутным такси в Ростовской области, 19 февраля, пострадали 14 человек, шесть — погибли.
Пятый канал публикует список пострадавших, среди них — два ребенка.
- Мальчик 5 лет, личность устанавливается;
- Ирина Б, 8 лет;
- Юлия О., 17 лет;
- Инна Ц., 28 лет;
- Светлана Б., 36 лет;
- Юрий Б., 39 лет;
- Андрей М., 33 года;
- Алексей К., 21 год;
- Владимир Ч., 51 год;
- Евгений П., 61 год;
- Александра Ч., 22 года;
- Яна Ф., 24 года;
- Виктор Б., 58 лет;
- Элвина Э., 39 лет.
У всех пострадавших диагностированы характерные для ДТП травмы: открытые и закрытие черепноз-мозговые травмы, переломы, ушибы, сотрясения головного мозга, раны. Состояние девяти оценивается как тяжелое, двух — крайне тяжелое.
Ранее Пятый канал рассказывал о смертельной аварии с участием маршрутного такси, в которой погибли шесть человек.