Список пострадавших в аварии с машруткой в Ростовской области

В результате аварии с междугородним маршрутным такси в Ростовской области, 19 февраля, пострадали 14 человек, шесть — погибли.

Пятый канал публикует список пострадавших, среди них — два ребенка.

Мальчик 5 лет, личность устанавливается; Ирина Б, 8 лет; Юлия О., 17 лет; Инна Ц., 28 лет; Светлана Б., 36 лет; Юрий Б., 39 лет; Андрей М., 33 года; Алексей К., 21 год; Владимир Ч., 51 год; Евгений П., 61 год; Александра Ч., 22 года; Яна Ф., 24 года; Виктор Б., 58 лет; Элвина Э., 39 лет.

У всех пострадавших диагностированы характерные для ДТП травмы: открытые и закрытие черепноз-мозговые травмы, переломы, ушибы, сотрясения головного мозга, раны. Состояние девяти оценивается как тяжелое, двух — крайне тяжелое.

Ранее Пятый канал рассказывал о смертельной аварии с участием маршрутного такси, в которой погибли шесть человек.