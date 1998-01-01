Петербург может первым в России запретить въезд «грязным» автомобилям — репортаж

, 20:54 Эфирная новость 19

Соответствующий закон уже есть, есть даже дорожный знак. Но районы, куда нельзя въезжать машинам низкого экологического класса, регионы должны определить сами.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В петербургском Законодательном собрании, первом из российских регионов, начали обсуждать тему запрета на въезд в центр машин низкого экологического класса. Вообще-то закон о том, что «самоварам на колесах» дорога заказана, уже есть. Вступил в действие с июля. Даже знак соответствующий появился. А вот конкретные улицы и площади должны определять на местах. В теории — все современные машины, российские с 2008 года выпуска, собирают классом «Евро-3» и выше. На практике — в среднем 40%, а в некоторых регионах больше половины машин не проходят по требованиям.

Александр доставляет мебель на старенькой «Газели» 2002 года. Новую машину купил бы уже давно, но бюджет индивидуального предпринимателя таких трат не перенесет. Как, впрочем, не выдержит его бизнес и запрета на въезд в центр города.

Еще одна проблема — как контролировать исполнение закона. Шлагбаум на въезде в город не поставить. Можно фиксировать и штрафовать нарушителей автоматически — с помощью камер. Но все это слишком похоже на налог — для тех, кто не может позволить себе новый автомобиль. Подробнее — смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, как с неэкологичными машинами на улицах собираются бороться в Москве.

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