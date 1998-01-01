Защита от «самоваров на колесах»: Что изменит запрет на неэкологичные машины

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В российской столице могут появиться специальные зоны, заезжать в которые будет запрещено автомобилям низких экологических классов.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress © Konstantin Kokoshkin

Москва первой из российских городов начнет закрывать въезд в отдельные районы для неэкологичных машин. Скорее всего ниже класса Евро-4. Вероятнее всего зеленым сделают центр, в пределах Садового Кольца, предположительно штраф будет 500 рублей.

Все так неопределенно, потому что — эксперимент. Есть инициатива Совета по правам человека — защитить горожан от «самоваров на колесах», есть знаки, есть даже закон.

Но как это будет работать? Как отсекать нарушителей? Инспекторов расставить или видеокамеры? В принципе, все современные автомобили, США выпускают автомобили класса Евро-4 и выше с 2004 года, страны ЕС с 2005 года, Корея с 2006 года, Япония с 2011, Россия с 2013 года, соответствуют требованиям. Зеленым авто — зеленый свет. Но таких в Москве чуть больше половины. В Москве 58% автомобилей класса Евро-4 и выше, по данным Автостат на 1 января 2018 года, а в России наоборот — меньшинство — 40%.

И что же «старикам» и «беднякам», в Москве не место? А многие владельцы и сами не знают, какой у них класс — они и вовсе без вины виноватые. В ПТС с 2011 года стали указывать экологический класс двигателя. А вслед за Москвой экозоны должны появиться и в Петербурге. Радует, что лишь к 2030 му году.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что столичные власти поддержали ограничение движения для неэкологичных машин.

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