Украина запретила ввоз еще 19 российских книг

Госкомитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) во вторник, 19 февраля, сообщил о запрете на распространение на территории страны еще 19 российских книг. По мнению украинских чиновников в изданиях, попавших в список, якобы присутствуют «признаки пропаганды государства-агрессора», а также коммунистическая символика. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Госкомтелерадио.

Под запрет попали следующие произведения: Сергей Бехтерев «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», Игорь Намаконов «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач», Мартин Догерти «Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина», Наталья Малиновская «Записки практикующей ведьмы», а также «Грузинская кухня: любовь на вкус» журналистки Нино Билиходзе и некоторые детские книги советских авторов. Во всех этих книгах, по мнению комитета, присутствует российская и советская символика.

Это уже второй список запрещенной Киевом литературы с начала года. 1 февраля Минкульт Украины опубликовал перечень книг, представляющих угрозу нацбезопасности страны, куда вошли 13 книг из России, в том числе учебник английского языка и книга писателя Сергея Довлатова. Последнюю запретили из-за упоминания актера Сергея Безрукова в предисловии.

Ранее Пятый канал сообщал, что украинские дипломаты настаивают на отмене показа фильма «Т-34» в США, так как филь якобы популяризирует «российскую агрессию».