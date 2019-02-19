Стало известно какие газеты и журналы читает Владимир Путин

Стал известен список периодических изданий, которые на 2019 год выписал Владимир Путин. По данным РБК, предпочтения российского президента за год не изменились. Он подписан на 23 издания. Причем в двойном экземпляре — в Кремль и в загородную резиденцию в Огарево. Среди них «Известия», «Коммерсантъ», Forbes, «Вокруг света», «Охота и рыбалка — ХХI век» и журнал «Дилетант».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков читает то же, что и его шеф. С одним отличием. Он подписан на журнал Tatler, который заменил в списке закрывшийся в прошлом году Geo.

Ранее Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин просматривает подготовленные ему дайджесты СМИ и теледайджесты во время длительных авиаперелетов.