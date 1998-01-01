Масштабный сбой произошел в работе Skype по всему миру

Масштабный сбой в работе мессенджера Skype наблюдается в некоторых странах мира, в том числе и в России, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.

— Проблемы в работе Skype наблюдаются с 20.30 по времени восточного побережья США (04.30 по московскому времени — прим.ред.) — говорится в сообщении.

Пользователи популярного сервиса отмечают, что испытывают проблемы с подключением, а текстовые сообщения не доходят до адресатов. Также наблюдаются некоторые проблемы с голосовыми вызовами.

По данным сервиса Downdetector, наиболее серьезные неполадки зафиксированы на большей части Японии, Великобритании и США. Нарушения в работе Skype отмечены и в других странах — в Бразилии, Германии, Австрии, Франции, Нидерландах, Чехии, Польше. В России о проблемах с мессенджером сообщают жители Петербурга, Москвы, Волгограда, Челябинска и Читы.

downdetector.ru

Ранее Пятый канал сообщал, что глобальный сбой произошел в Whatsapp.