На Украине предложили отказаться от «Евровидения» из-за России

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко 18 февраля на своей странице в Twitter заявил, что исполнитель, демонстративно выступающий в России, не должен представлять Незалежную на «Евровидении». По мнению политика, «лучше вообще туда никому не ехать».

— Если на «Евровидение» от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация! — написал Вячеслав Кириленко.

Twitter @KyrylenkoVyach

В финал национального отбора «Евровидения-2019» на Украине прошла группа YUKO, солистка которой Юлия Юрина имеет российское гражданство. Среди кандидатов на участие в международном конкурсе фавориткой также является певица Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV. Она активно гастролирует по городам России.

«Евровидение-2019» пройдет в мае в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит певец Сергей Лазарев.

Ранее Пятый канал сообщал, что Иосиф Пригожин не согласен с выбором российского представителя на «Евровидение-2019». По мнению продюсера, лучше было бы отправить на конкурс нового артиста, а Сергей Лазарев уже все доказал.