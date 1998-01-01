Полиция Владивостока задержала водителя, сбившего на тротуаре семью с ребенком

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Оперативно-розыскные мероприятия продолжались в течение двух дней.

Фото: www.globallookpress.com

Во Владивостоке задержали водителя, устроившего серьезное ДТП, в результате которого погибли женщина с ребенком.

— Сегодня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении ДТП в городе Владивостоке, в результате которого погибли полуторагодовалый ребенок и его мать, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авария произошла 18 февраля. Водитель внедорожника Volvo по невыясненным причинам выехал на тротуар, где сбил семью из трех человек, в том числе ребенка 2017 года рождения. Все члены семьи были госпитализированы, позднее женщина и мальчик скончались.

Виновника аварии, который скрылся с места ДТП, разыскивали в течение двух дней. УМВД города обращалось к жителям Владивостока с просьбой оказать содействие в поимке сбежавшего водителя.

Ранее Пятый канал публиковал жуткие кадры смертельного ДТП во Владивостоке.

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