Полиция Владивостока задержала водителя, сбившего на тротуаре семью с ребенком

Во Владивостоке задержали водителя, устроившего серьезное ДТП, в результате которого погибли женщина с ребенком.
Авария произошла 18 февраля. Водитель внедорожника Volvo по невыясненным причинам выехал на тротуар, где сбил семью из трех человек, в том числе ребенка 2017 года рождения. Все члены семьи были госпитализированы, позднее женщина и мальчик скончались.
Виновника аварии, который скрылся с места ДТП, разыскивали в течение двух дней. УМВД города обращалось к жителям Владивостока с просьбой оказать содействие в поимке сбежавшего водителя.
Ранее Пятый канал публиковал жуткие кадры смертельного ДТП во Владивостоке.