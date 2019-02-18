Полиция Владивостока разыскивает водителя, ставшего виновником смертельного ДТП

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, ставшего виновником смертельного ДТП во Владивостоке в понедельник, 18 февраля. Трагедия произошла у дома № 12 по улице 40 лет ВЛКСМ.
Автомобиль марки Volvo совершил наезд на трех пешеходов — семью с маленьким ребенком. По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением и выскочил на тротуар.
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Виновник аварии с места происшествия скрылся. В медучреждение были доставлены все пешие участники ДТП — мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Менее суток спустя мама и малыш от полученных травм скончались.
Полиция уже установила личность виновника происшествия — им оказался проживающий во Владивостоке мужчина 1982 года рождения. Сейчас сотрудники МВД занимаются поисками водителя.
Ранее Пятый канал сообщал о ДТП в Татарстане, в результате которого погибли четыре женщины.