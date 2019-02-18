Полиция Владивостока разыскивает водителя, ставшего виновником смертельного ДТП

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, ставшего виновником смертельного ДТП во Владивостоке в понедельник, 18 февраля. Трагедия произошла у дома № 12 по улице 40 лет ВЛКСМ.

Автомобиль марки Volvo совершил наезд на трех пешеходов — семью с маленьким ребенком. По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением и выскочил на тротуар.

View this post on Instagram Видео наезда на людей. Благодарю @vlnews24 за видео A post shared by Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Feb 18, 2019 at 3:53am PST

Виновник аварии с места происшествия скрылся. В медучреждение были доставлены все пешие участники ДТП — мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Менее суток спустя мама и малыш от полученных травм скончались.

Полиция уже установила личность виновника происшествия — им оказался проживающий во Владивостоке мужчина 1982 года рождения. Сейчас сотрудники МВД занимаются поисками водителя.

Ранее Пятый канал сообщал о ДТП в Татарстане, в результате которого погибли четыре женщины.