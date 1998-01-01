Военные раскрыли детали российской системы контроля космического пространства

Воздушно-космические силы развернут в России сеть новейших комплексов контроля космического пространства. В ближайшие годы секретные объекты появятся в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму. Об этом сообщил заместитель командующего ВКС генерал-майор Игорь Морозов.

Собеседник газеты «Красная звезда» заверил, что новые комплексы превосходят существующие аналоги благодаря применению самых современных технологий. Это позволит во много раз увеличить их боевые возможности, добавил он.

— С вводом их в строй Воздушно-космические силы будут способны постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот, — заявил Морозов.

По словам замкомандующего ВКС, возможности оптико-электронного комплекса «Окно» существенно возросли после модернизации в 2014 году. Теперь военные могут обнаружить объект на расстоянии свыше 50 тысяч километров в зоне обзора.

Ранее Пятый канал сообщал, что США усмотрели угрозу со стороны России в космосе.