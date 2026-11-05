Охотника спасли из тайги Красноярского края спустя неделю после гибели его напарника

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 46 0

Специалисты не могли добраться до него из-за непогоды.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

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В Красноярском крае спасатели эвакуировали охотника, который неделю провел в таежной избушке после нападения медведя на его товарища. Эксклюзивные кадры спасательной операции опубликовал 5-tv.ru.

Прибывшие на вертолете Ми-8 специалисты осмотрели выжившего мужчину. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Как сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии, тело погибшего охотника пришлось поднимать из труднодоступного участка тайги. Его поместили в специальные передвижные носилки и переправили на тросе через заснеженный ручей.

После этого тело подняли на борт вертолета с использованием приемов беспарашютного десантирования.

Трагедия произошла в Курагинском районе. По данным следствия, двое мужчин отправились туда на охоту на пушного зверя. Вечером 28 октября 29-летний охотник сообщил по рации, что в районе устья реки Катун, примерно в 160 километрах от села Черемшанка, медведь напал на его напарника.

Жертвой хищника стал 48-летний Виталий Елфимов из деревни Петропавловка. Председатель комитета Законодательного собрания Красноярского края по экологии и природным ресурсам Елена Пензина назвала его одним из лучших охотников на медведей в регионе.

После нападения выживший мужчина укрылся в охотничьей избушке и ждал помощи. Из-за неблагоприятных погодных условий спасатели не могли добраться до него по воздуху в течение недели.

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