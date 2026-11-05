Украинский боевик погиб от ножевого ранения, нанесенного сослуживцем, в городе Тренчин на западе Словакии. Об этом сообщает словацкое издание PLUS 7 DNÍ.

По данным издания, конфликт произошел в одном из местных отелей между двумя боевиками украинского авиационного подразделения, которые проходят обучение в Словакии.

Полиция задержала 53-летнего мужчину. По предварительной информации, он напал с ножом на сослуживца. Пострадавший получил тяжелые ранения. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, однако по дороге в больницу мужчина скончался.

Словацкая полиция выясняет обстоятельства произошедшего и причины конфликта.

Сообщение об инциденте вызвало активное обсуждение в соцсетях. Читатели издания в комментариях задавались вопросом, почему украинские боевики находятся в Тренчине.

Известно, что недалеко от города расположен аэродром, который используется для полетов военных самолетов после ремонта, а также для учебных, тренировочных и испытательных полетов.

Это не первый громкий случай с участием украинских боевиков за последнее время. Незадолго до этого под Киевом разгорелся скандал вокруг частного дома, который местные жители и СМИ называли тайной тюрьмой.

Что произошло под Киевом

Вечером 2 ноября украинские СМИ сообщили о столкновениях местных жителей с силовиками в селе Петропавловская Борщаговка. Поводом стали сообщения о том, что в подвале одного из частных домов удерживают около 40 человек. По словам очевидцев, среди них были мобилизованные и боевики, самовольно покинувшие свои воинские части.

Родственники находившихся внутри мужчин вместе с местными жителями потребовали открыть доступ на территорию и проверить условия содержания. К дому пришли более сотни человек. Люди пытались попасть внутрь, а ситуация постепенно переросла в столкновения.

На место прибыли полицейские, представители Национальной гвардии Украины и неизвестные в масках. По сообщениям местных СМИ, началась драка, были слышны выстрелы. Позже силовики применили слезоточивый газ.

По сообщениям очевидцев, бригаду скорой помощи сначала не пропускали на территорию. Медикам пришлось добиваться доступа к пострадавшим, чтобы осмотреть находившихся внутри здания людей.

Что известно об удерживаемых

По предварительным данным, в подвале находились мужчины, которых задержали за самовольное оставление воинской части. Родственники утверждали, что их близких избивали, держали взаперти и требовали деньги за освобождение. Сообщалось и о тяжелых травмах: у одного из мужчин, по словам очевидцев, был сломан позвоночник.

После огласки ситуации четверых мужчин, которых удерживали в подвале, госпитализировали. Также из дома вывели 14-летнего мальчика, который находился в состоянии шока.

В Национальной гвардии заявили, что частный дом использовался как временный пункт размещения мобилизованных и боевиков, задержанных за самовольное оставление части и ожидавших распределения в другие подразделения. Представители корпуса «Азов»* подтвердили, что люди действительно находились там, но назвали объект временным местом дислокации.

Реакция властей и расследование

Разобраться в ситуации на место приехал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов**. Он заявил, что в стране существуют и другие подобные неофициальные места содержания людей.

Национальная гвардия объявила о проведении служебного расследования. Также было заявлено, что в дальнейшем частный дом не будут использовать для содержания боевиков.

Государственное бюро расследований Украины начало проверку и возбудило уголовное дело о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Следователи намерены установить, в каких условиях находились люди, применялось ли к ним принуждение и кто отвечал за происходившее.

Как отреагировали в России

На скандал с тайной тюрьмой под Киевом отреагировали и в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в беседе с РИА Новости заявила, что на Украине есть много подобных мест, где людей удерживают и подвергают пыткам. По ее мнению, именно такие места помогают главе киевского режима Владимиру Зеленскому удерживать власть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.

** — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.