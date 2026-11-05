Один держал, второй резал: двое петербуржцев напали на мать одного из них с ножом

Двое петербуржцев напали на мать одного из них с ножом и выбросили ее в окно

В Петербурге местный житель и его друг напали на мать одного из них с ножом. Об этом сообщили в местном Следственном отделе.

«По данным следствия, 3 ноября текущего года фигуранты вступили в преступный сговор на убийство матери одного из них ввиду имеющихся личных неприязненных отношений», — гласит публикация ведомства в МАКС.

Чтобы реализовать свой умысел, петербуржец и его друг пробрались в квартиру дома в городе Пушкин, где находилась жертва. Один из них схватил женщину и стал держать, а второй несколько раз ранил ее ножом в туловище, голову и шею. После этого они выбросили ее в окно второго этажа.

Пострадавшей быстро вызвали скорую и госпитализировали, ее удалось спасти. Расследуется уголовное дело о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Это не первое жестокое преступление в Ленобласти и области за последние месяцы. Ранее правоохранительные задержали мужчину, которого подозревают в расправе над женщиной и ее внуком на территории поселка Дружная Горка.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего», а также «Покушение на убийство двух и более лиц».

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