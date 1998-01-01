Видео: Морскую авиацию Тихоокеанского флота пополнили два модернизированных МиГ-31БМ

Морская авиация Тихоокеанского флота России пополнилась двумя модернизированными истребителями МиГ-31БМ. В ходе ремонта самолеты получили новую авионику, радиоэлектронные системы и улучшенные характеристики перехвата. Возвращаясь на место несения службы, истребители преодолели семь тысяч километров. Пополнение принимал лично командующий Войсками и силами на Северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев.

— Сегодня мы получаем первые модернизированные самолеты МиГ-31, которые позволят на 30% увеличить возможности наших средств ПВО, повысят наш боевой потенциал, — сказал Юлдашев.

Ранее Пятый канал сообщал, что Индия закупит у России два десятка МиГ-29.