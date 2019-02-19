Актер и шоумен Вячеслав Манучаров уличил Ксению Собчак во множественном плагиате, сообщают Дни.ру. Манучаров собрал в своем Instagram целую коллекцию заимствований, которые, по его мнению, светская львица сделала для своего шоу «Осторожно, Собчак».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov) 19 Фев 2019 в 1:10 PST

Манучаров утверждает, что Ксения позаимствовала у его шоу «Эмпатия Манучи» сразу несколько элементов — одежду, идею с картами, а также необычное место для интервью — шоумен в сентябре 2018 года записал видео с Еленой Летучей, лежа в постели.

Кроме того, по мнению Манучарова, Собчак позаимствовала два формата интервью: из машины — у Максима Галкина, на креслах лицом к лицу — у Юрия Дудя. Наконец, само название «Осторожно, Собчак» является отсылкой к скетч-шоу Дмитрия Нагиева и Сергея Роста «Осторожно, Модерн!».

— Оно и понятно: траур по креативу, собственным идеям и проблескам мысли. Тогда и Вдову Клико тоже стоило пить не чокаясь, — резюмировал Манучаров.

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