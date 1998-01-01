Пользователи сети просят наградить полицейского, который помог собаке перейти дорогу

В Челябинске водители стали свидетелями благородного поступка инспектора ДПС. На одной из улиц сотрудник дорожной полиции остановил движение машин и помог безопасно перейти проезжую часть хромой собаке.
Инспектор проводил четвероногого пешехода до середины дороги и жезлом показал, куда идти. Собака полицейского поняла и спокойно пошла в указанном направлении.
Поступок вызвал настоящий шквал отзывов в социальных сетях. Люди не только выражали благодарность столь доброму инспектору, но и просили руководство ГИБДД наградить его.
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