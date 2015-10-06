Собака погибшего футболиста Салы пришла на похороны хозяина

Церемония прощания со спортсменом Эмилиано Сала состоялась 16 февраля на его родине, в городе Прогресо. На похоронах присутствовал также и его пес — черный лабрадор по кличке Нала. Как пишет The Sun, питомца привела сестра Эмилиано Ромина. Она стала ухаживать за любимцем своего брата сразу после его смерти.
— Мы никогда и не думали отдавать Налу в приют. Проясняю это, чтобы люди не беспокоились, — рассказала журналистам девушка.
Heartbreaking pictures show Emiliano Sala's dog waiting for one last goodbye at late footballer's funeral https://t.co/pAKSS0QmW4 pic.twitter.com/boJ3y0xm86— Sun Sport (@SunSport) 18 февраля 2019 г.
19 января Сала перешел из французского клуба «Нант» в валлийский «Кардифф Сити», выступающий в английской премьер-лиге. Он уже начал процесс оформления документов для перевозки собаки в Великобританию, однако его жизнь трагически оборвалась.
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Как ранее сообщал Пятый канал, самолет, на котором аргентинский футболист Эмилиано Сала летел из французского Нанта в британский Кардифф, исчез с экранов радаров в районе Ла-Манша, вечером, 21 января. Обломки самолета с телом внутри были найдены на дне пролива только через две недели. 7 февраля криминалисты подтвердили, что останки принадлежат Сале.