Собака погибшего футболиста Салы пришла на похороны хозяина

Церемония прощания со спортсменом Эмилиано Сала состоялась 16 февраля на его родине, в городе Прогресо. На похоронах присутствовал также и его пес — черный лабрадор по кличке Нала. Как пишет The Sun, питомца привела сестра Эмилиано Ромина. Она стала ухаживать за любимцем своего брата сразу после его смерти.

— Мы никогда и не думали отдавать Налу в приют. Проясняю это, чтобы люди не беспокоились, — рассказала журналистам девушка.

