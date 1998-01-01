Жители многоэтажек в Ангарске заперты дома из-за неработающих лифтов

Жильцам многоэтажек в Иркутской области приходится активно заниматься подъездным фитнесом. Подрядная организация, которая взялась за ремонт и замену лифтов, не справилась со своими обязанностями. Речь идет о сотне подъездов, в которых были установлены подъемные механизмы. Но Ростехнадзор работу подрядчика не принимает — практически везде нарушена техника безопасности. При этом казне такой ремонт обошелся почти в полмиллиарда рублей. Почему в дело пришлось вмешаться прокуратуре — в нашем видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе заменить лифты по всей стране.