Жители многоэтажек в Ангарске заперты дома из-за неработающих лифтов

, 12:04 Эфирная новость 19

Подрядная организация установила в подъездах подъемные механизмы, но Ростехнадзор не может принять работу — нарушена техника безопасности.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Ничукин, Пятый канал

Жильцам многоэтажек в Иркутской области приходится активно заниматься подъездным фитнесом. Подрядная организация, которая взялась за ремонт и замену лифтов, не справилась со своими обязанностями. Речь идет о сотне подъездов, в которых были установлены подъемные механизмы. Но Ростехнадзор работу подрядчика не принимает — практически везде нарушена техника безопасности. При этом казне такой ремонт обошелся почти в полмиллиарда рублей. Почему в дело пришлось вмешаться прокуратуре — в нашем видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе заменить лифты по всей стране.

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