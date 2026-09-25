Политолога Александра Кынева* арестовали по делу о наркотиках

Перовский районный суд Москвы арестовал политолога Александра Кынева* по делу о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в крупном размере. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Постановлением Перовского районного суда Москвы 25 сентября Кыневу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.

Решение об аресте было принято 25 сентября. Другие подробности уголовного дела не уточняются.

При этом Кынев не признает вину в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«Он не признает вину в покушении на сбыт наркотиков», — сказал защитник.

В феврале Министерство юстиции России включило Александра Кынева в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявляли, что он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и участвовал в создании материалов, связанных с иноагентами и организациями, признанными нежелательными на территории России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор актрисе Яне Трояновой**, ранее получившей восемь лет лишения свободы заочно по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти.

Помимо срока в колонии, суд ранее назначил Трояновой штраф в размере 250 тысяч рублей и запретил на четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

По данным прокуратуры Москвы, уголовное дело было возбуждено из-за ее высказываний в интервью в июне 2024 года. Также ведомство заявляло, что актриса не предоставила в Министерство юстиции России необходимые отчеты о своей деятельности после привлечения к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

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* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

** — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.