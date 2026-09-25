Политолога Александра Кынева* арестовали по делу о наркотиках

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 51 0

Решение о мере пресечения вынесли в столичном суде.

За что арестовали Александра Кынева*

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Перовский районный суд Москвы арестовал политолога Александра Кынева* по делу о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в крупном размере. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Постановлением Перовского районного суда Москвы 25 сентября Кыневу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.

Решение об аресте было принято 25 сентября. Другие подробности уголовного дела не уточняются.

При этом Кынев не признает вину в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«Он не признает вину в покушении на сбыт наркотиков», — сказал защитник.

В феврале Министерство юстиции России включило Александра Кынева в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявляли, что он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и участвовал в создании материалов, связанных с иноагентами и организациями, признанными нежелательными на территории России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор актрисе Яне Трояновой**, ранее получившей восемь лет лишения свободы заочно по делу о призывах к терроризму и возбуждении ненависти.

Помимо срока в колонии, суд ранее назначил Трояновой штраф в размере 250 тысяч рублей и запретил на четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

По данным прокуратуры Москвы, уголовное дело было возбуждено из-за ее высказываний в интервью в июне 2024 года. Также ведомство заявляло, что актриса не предоставила в Министерство юстиции России необходимые отчеты о своей деятельности после привлечения к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

** — лицо признано в РФ иностранным агентом, экстремистом и террористом.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Дикая и мудрая магия: какой ведьминской силой вы обладаете по дате рожден...

Последние новости

21:22
Средства ПВО отразили атаку 55 украинских беспилотников за сутки
21:15
Записи камер показали момент падения Сергея Соседова
21:00
Деньги больше не держат: почему люди уходят с работы даже при высокой зарплате
20:50
Трамп намерен посетить Китай для участия в саммите АТЭС
20:42
Группировка «Север» освободила десять населенных пунктов на Сумском направлении
20:30
Путин: ответ РФ был настолько чувствительным, что Киев запросил перемирие

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Ситуация прояснилась»: когда тело Сергея Соседова доставят из Якутии в Москву
«Ультиматум поставила»: супруга Джигурды запретила ему встречаться с Волочковой
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен