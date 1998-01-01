Видео с закрытой презентации Samsung Galaxy S10 случайно попало в телеэфир

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Официальная презентация флагманского смартфона от южнокорейского бренда состоится сегодня вечером на специальном мероприятии Samsung Galaxy Unpacked.

Фото, видео: YouTube @XEETECHCARE

Норвежский телеканал по ошибке выпустил в эфир рекламный ролик Samsung, на котором демонстрируется новая модель Galaxy S10. Это произошло всего за несколько часов до официальной премьеры смартфона.

Судя по кадрам, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев на новинке теперь расположен под экраном, а на задней панели установлена тройная камера. Также подтвердились ранее объявленные технические характеристики, сообщает The Verge.

Официальная презентация Galaxy S10 состоится 20 февраля на специальном мероприятии Galaxy Unpacked, в 22:00 по московскому времени. На прошлом таком шоу Samsung показал уникальный складывающийся смартфон.

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