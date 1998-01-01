«Идиотизм присутствует»: Пригожин поддержал провокационное заявление Макаревича

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин частично согласился с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем в том, что большинство населения Земли являются «идиотами».

— Я не знаю, где Андрей Вадимович взял статистику касательно 80% «идиотов», но могу сказать, что идиотизм присутствует. Но в каком количестве, я не могу вам сказать, потому что я не знаю, не считал, — прокомментировал Пригожин слова Макаревича.

Также он поддержал мнение певца по поводу запрета ток-шоу, где «орут».

— Наверное, есть элемент сумасшедшего дома, — сказал продюсер, отметив, что у Макаревича есть право на собственное мнение.

Ранее Пятый канал сообщал о провокационном интервью лидера группы «Машина времени» одному из российских изданий.