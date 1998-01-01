Вассерман раскритиковал Макаревича за слова об «идиотах»

Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман раскритиковал высказывание лидера группы «Машина времени» о «80% идиотов» среди населения Земли. По мнению Вассермана, Макаревич не так умен, как считает сам, хотя бы по той причине, что оскорбляет других людей.

— Высказывание очень оскорбительное. Но оно бьет по нему самому. Его слова доказывают, что он руководствуется не столько умом, сколько эмоциями , — цитирует публициста URA.RU.

Также эрудит напомнил, что термин «идиот» обозначает неспособность самостоятельно существовать.

— Однако большая часть людей вполне успешна в повседневной жизни , — отметил Анатолий Вассерман.

Ранее Пятый канал сообщал, что позицию Макаревича поддержал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он тоже считает, что большинству людей присущ «идиотизм».