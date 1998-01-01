Вассерман раскритиковал Макаревича за слова об «идиотах»

Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман раскритиковал высказывание лидера группы «Машина времени» о «80% идиотов» среди населения Земли. По мнению Вассермана, Макаревич не так умен, как считает сам, хотя бы по той причине, что оскорбляет других людей.
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Также эрудит напомнил, что термин «идиот» обозначает неспособность самостоятельно существовать.
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Ранее Пятый канал сообщал, что позицию Макаревича поддержал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он тоже считает, что большинству людей присущ «идиотизм».