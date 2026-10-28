Роскомнадзор заблокировал ИИ-песню «Ты моя мразота!»

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 35 0

Трек завирусился в соцсетях, но вызвал споры из-за оскорблений и угроз.

Почему заблокировали песню «ты моя мразота!»

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Роскомнадзор заблокировал популярный нейросетевой трек «Ты моя мразота!», созданный проектом DJ NARODNII и DJ LINUSIK.

По данным 5-tv.ru, на музыкальных платформах появилось предупреждение о недоступности композиции к прослушиванию по требованию ведомства.

Трек быстро стал популярным в социальных сетях: пользователи разных видеоплатформ снимали под него юмористические видео, а сам припев превратился в мем.

При этом содержание песни вызвало неоднозначную реакцию аудитории. В композиции мужчина оскорбляет возлюбленную, используя грубые выражения, а также угрожает причинить ей физический вред. В ответ героиня повторяет его слова. Некоторые пользователи сочли такой сюжет проявлением романтизации насилия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии вводит новые правила для музыкальных треков, созданных с использованием искусственного интеллекта. Теперь композиции, в которых ключевые элементы, такие как основной вокал или главная инструментальная партия, были сгенерированы ИИ, не смогут попасть в национальные чарты.

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