Артур Смолянинов* избежал оплаты задолженности по кредитам в России

Актер Смолянинов избежал оплаты долга по кредитам на 100 тысяч рублей в России

Производства по взысканиям с актера Артура Смолянинова* прекращены. Судебные документы подтверждают, что задолженность была полностью закрыта, пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Проверка реестра исполнительных производств не выявила записей с фамилией актера — все они аннулированы после поступления денег.

Ранее правоохранительные органы называли другую цифру: общая сумма долга превышала 275 тысяч рублей. Из них свыше 58 тысяч приходились на штрафы за нарушения ПДД, парковку и другие проступки на дороге. Реестр насчитывал 44 дела, и большинство касались как раз неоплаченных дорожных штрафов и сборов по ним. Помимо этого, за Смоляниновым числились взыскание за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ и непогашенный кредит размером более 101 тысячи рублей.

Басманный суд Москвы 29 октября 2024 года заочно избрал актеру меру пресечения в виде ареста. Ему вменяют ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса (УК) РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Уголовное дело возбудили 16 января 2023-го. Осенью прошлого года Смолянинова сначала объявили в федеральный розыск, позже — в международный.

Самые известные работы в фильмографии актера — «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка», «Духless». С началом специальной военной операции он уехал из России и начал выступать с критикой властей. Смолянинов также говорил о готовности воевать на стороне Украины и допускал ядерный удар по России. В январе 2023 года его признали иностранным агентом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Стамбула запретили концерт юмориста Максима Галкина*, который должен был состояться 25 октября. Выступление планировали провести в конгресс-центре в рамках европейского турне артиста.

В соцсетях развернулась кампания с требованием отменить мероприятие. Пользователей возмутила позиция комика по конфликту Израиля и Палестины. Ему припомнили публикации с фразой «Израиль победит», отрицание проблем с недоеданием в секторе Газа и то, что он живет в Израиле. Билеты на шоу стоили от шести до 24 тысяч турецких лир (примерно 3700-14800 рублей. — Прим. ред.).

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* — признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.