Сергей Собянин передал 10 электромобилей «Москвич» столичному ГУВД

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Дарья Белова
Дарья Белова 40 0

Мэр Москвы подвел итоги работы правоохранителей и рассказал о планах по строительству новых зданий МВД.

Собянин наградил московских полицейских

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил почетные грамоты правительства столицы и объявил благодарности сотрудникам городской полиции в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел Москвы с профессиональным праздником и благодарю вас за высокопрофессиональную ответственную службу на благо Москвы и России», — написал Собянин.

Глава города подчеркнул, что Москва продолжит поддерживать столичные подразделения МВД. В частности, власти намерены обновлять материально-техническую базу, строить новые объекты и реконструировать действующие здания полиции.

В рамках мероприятия Собянин передал Главному управлению МВД России по Москве десять электромобилей «Москвич 3е», оборудованных для несения службы.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2013–2026 годах для столичной полиции приобрели 2 641 единицу транспорта, включая автомобили, электромобили и мотоциклы. Кроме того, правоохранители получили более 16 тысяч единиц специального оборудования и другого имущества.

В этом году автопарк пополнили 59 патрульных машин на базе кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 8», а также седанов «Москвич 6».

Отдельное внимание городские власти уделяют развитию инфраструктуры полиции. С 2010 года в Москве ввели в эксплуатацию 31 новый объект, а комплексную реконструкцию и благоустройство провели на 224 объектах.

В 2027–2031 годах для столичных правоохранителей планируют построить еще 21 здание, в том числе районные отделы МВД.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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