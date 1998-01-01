Рэпер избил фанатов в Новокузнецке «за назойливость»

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Поклонники исполнителя решили пообщаться с ним после концерта, но в ответ получили грубость и лишились телефонов.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В Новокузнецке задержан рэпер, который напал на своих фанатов и отобрал у них мобильные телефоны, сообщает Интерфакс. Пресс-центр главного управления МВД РФ по Кемеровской области поясняет: два молодых человека поехали в клуб на выступление исполнителя. После концерта они решили пообщаться с кумиром лично, но это разозлило музыканта, и он набросился на молодых людей. Рэпер несколько раз ударил их, а потом забрал мобильные телефоны и две тысячи рублей.

Правоохранители, узнав сценический псевдоним исполнителя, провели опрос в рэп-кругах Новокузнецка и задержали 19-летнего музыканта. Сейчас в отношении дебошира возбуждены два уголовных дело по статье «Грабеж», он полностью признал свою вину и рассказал полиции, что ограбил фанатов наказание за назойливость.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Оксимирон положительно охарактеризовал Obe 1 Kanobe перед судом.

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