Один из самых востребованных и влиятельных рэп-исполнителей России Оксимирон (Мирон Федоров) вступился за товарища по творческому цеху Obe 1 Kanobe (Никита Канобович), который является фигурантом уголовного дела о нападении на Давида Нуриева (Птаху).
Музыкант опубликовал на своей странице в Instagram совместную фотографию с коллегой и, как выяснилось, другом. Мирон заявил, что Никита не представляет угрозы для общества и выучил жизненный урок, а ошибки свойственны любому человеку.
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Obe 1 Kanobe проходит подозреваемым в нападении на Птаху в конце 2018 года в центре Москвы. В результате потасовки Нуриев не пострадал, а вот вмешавшемуся в «разборки» сотруднику Росгвардии сломали руку.