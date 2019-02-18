Один из самых востребованных и влиятельных рэп-исполнителей России Оксимирон (Мирон Федоров) вступился за товарища по творческому цеху Obe 1 Kanobe (Никита Канобович), который является фигурантом уголовного дела о нападении на Давида Нуриева (Птаху).

Музыкант опубликовал на своей странице в Instagram совместную фотографию с коллегой и, как выяснилось, другом. Мирон заявил, что Никита не представляет угрозы для общества и выучил жизненный урок, а ошибки свойственны любому человеку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oxxxymiron (@norimyxxxo) 18 Фев 2019 в 9:57 PST

— Никиту я знаю по интернету лет 10, вживую — три года, и ни разу за время нашего общения не усомнился в его порядочности и отзывчивости, не говоря уже о его ценности для рэп-культуры как самобытного исполнителя и баттл-мц. Это открытый, вежливый и простодушный человек, который уже вынес для себя урок из недавних неприятных событий , — подписал публикацию Оксимирон.

Obe 1 Kanobe проходит подозреваемым в нападении на Птаху в конце 2018 года в центре Москвы. В результате потасовки Нуриев не пострадал, а вот вмешавшемуся в «разборки» сотруднику Росгвардии сломали руку.