Звезда сериала «Карпов» Рожнов ударился головой, прыгнув со сцены

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Актер Степан Рожнов ударился головой о кафельный пол, когда прыгнул в толпу со сцены одного из столичных клубов.

Фото: instagram @okolodomov

Исполнитель роли капитана Зотова в сериале «Карпов» 36-летиний Степан Рожнов 20 февраля был госпитализирован из концертного зала на улице Орджоникидзе. Артист получил сотрясение мозга после прыжка со сцены. Люди расступились вместо того, чтобы подхватить его на руки.

По информации «Московского комсомольца», артист развлекал публику на фестивале, организованном в память о лидере группы Nirvana Курте Кобейне.

Очевидцы сообщают, что Рожнов оставался в сознании после сильного удара головой о пол. Медики оказали ему первую помощь и наложили бандаж под шею. Уже в больнице актеру поставили диагноз — сотрясение головного мозга.

Ранее Пятый канал сообщал, что рэпер избил фанатов в Новокузнецке «за назойливость».

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