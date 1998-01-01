Репортаж: От каких проблем избавят новые дорожные реагенты

В Росавтодоре признали: современные реагенты опасны, надо менять ГОСТ. В ближайшее время документ будет принят. По новым стандартам реагенты должны не только справляться со своими основными «противогололедными» обязанностями, но также не будут разъедать обувь, разбивать стекла и попадать в легкие вместе с пылью.

В мешке дворника больше не должно быть частиц размером более восьми миллиметров: они неэффективно плавят лед, а вот из-под колес машин вырываются, как снаряды. Нужно следить, чтобы не было также химической пыли размером менее одного миллиметра: она в снегопад превращается в жижу. Реагент по ГОСТу — размером от одного до четырех миллиметров. Только такой может самоуничтожиться вместе с осадками.

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