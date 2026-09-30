Авиакомпания Flydubai приостановит рейсы в Израиль и обратно после ЧП на борту

Авиакомпания Flydubai временно приостановит выполнение рейсов в Израиль и из Израиля. Ограничения связаны с расследованием инцидента, произошедшего на борту одного из самолетов перевозчика. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

В Flydubai заявили, что временная приостановка рейсов позволит компетентным органам продолжить расследование и установить все обстоятельства произошедшего.

Причины и мотивы действий нападавшего пока устанавливаются. При этом израильские власти рассматривают произошедшее как возможную попытку атаки, тогда как авиакомпания призвала не делать преждевременных выводов до завершения расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны подробности о громком авиапроисшествии в небе над Аравийским полуостровом. Кадры из салона падающего лайнера Flydubai шокировали весь мир. В этот момент на борту находились 180 человек, большинство из которых возвращались домой в Израиль из Арабских Эмиратов.

Также 5-tv.ru рассказывал о встрече премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с пассажиром рейса Flydubai, который помог нейтрализовать вооруженного пилота. Глава правительства назвал мужчину героем и расспросил его о произошедшем на борту.

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