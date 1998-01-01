«Мы сделали первый шаг»: Депутат ЗакСа Петербурга о легализации граффити

Проект закона о легализации граффити принят в первом чтении в четверг, 21 февраля, на пленарном заседании Законодательного Собрания Петербурга. Ранее соответствующую инициативу депутата Дениса Четырбока поддержали и представители уличного искусства.

Как пояснил в интервью Пятому каналу парламентарий, правительство Северной столицы должно будет разработать специальные правила размещения элементов уличного искусства и определить упрощенную форму согласования их концепции.

Планируется, что отвечать за эту сферу будет Комитет по градостроительству и архитектуре. По словам Дениса Четырбока, в Петербурге может быть выделено несколько свободных зон для реализации идей уличных художников. Данные поправки в законопроект должны быть внесены ко второму чтению.

— Мы сделали первый шаг, и он связан с недвижимым имуществом. Это могут быть гаражи, заброшенные предприятия, здания, которые никакой культурной ценности за собой не несут и где можно было бы размещать граффити с минимальным количеством согласований. Мы должны создать свободные пространства, где начинающие и состоявшиеся художники могли бы творить вообще без согласований, — прокомментировал инициативу Денис Четырбок.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге появилось граффити с портретом Егора Летова. Созданием изображения солиста «Гражданской обороны» петербургские художники отметили годовщину его смерти.