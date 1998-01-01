Видео: В Петербурге появилось граффити с портретом Егора Летова

, 19:55 Видео 39

Созданием изображения солиста «Гражданской обороны» петербургские художники отметили годовщину его смерти.

Фото, видео: Пятый канал

В Петербурге на фасаде трансформаторной будке появился портрет Егора Летова. Таким образом художники Северной столицы отметили годовщину смерти музыканта в воскресенье, 17 февраля.

Созданием граффити-портрета занялись члены творческого коллектива «Явь». Изображение лидера «Гражданской обороны» заняло все четыре стены. Портрет был выполнен в черно-белых тонах, однако часть прядей авторы проекта раскрасили в фиолетовый и голубой цвета. Разноцветные локоны растянулись на соседние стороны трансформатора, где красуются цитаты из песен Егора Летова. Перед началом работы члены «Яви» привели рабочую поверхность в порядок, закрасив имевшиеся там вандальные метки.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Сочи появилось граффити с изображением рэпера Децла.

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