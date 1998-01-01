«Это все вранье!»: директор Пугачевой об операции певицы

Концертный директор Аллы Пугачевой опровергла слухи об операции на сердце артистки. Екатерина Чупракова назвала появившуюся информацию враньем.

— Она ездит по делам, я только что с ней встречалась. Но сейчас она поехала домой. У нее все в порядке, она жива-здорова. Никакой операции не делали, это все вранье, — заявила Чупракова.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Алле Пугачевой срочно провели операцию на сердце. По информации сообщества, Примадонна обратилась к медикам с жалобами на неприятные ощущения в грудной клетке, а при обследовании врачи обнаружили у Аллы Борисовны нарушения сердечного ритма.